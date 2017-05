Кадеткинї екипно освоєли перше место на державним першенстве

ЯҐОДИНА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Кадетска дзивчатска екипа Карате-клубу „Русин” з Руского Керестура освоєла перше место на Републичним першенстве Шотокан Карате союзу Сербиї, хторе всоботу, 29. априла, отримане у Яґодини, а млади каратисти „Русину” освоєли и други медалї.

На Републичним першенстве Шотокан Карате союзу Сербиї участвовали коло 930 каратисти рижних возростох з коло 60 клубох у Сербиї, а побиднїцку кадетску екипу у борбох творели Сара Планчак, Анамария Няради и Мартина Рац.

У поєдинєчней конкуренциї кадеткиньох у борбох Сара Планчак освоєла друге, Мартина Рац треце место, а Планчакова и Анамария Няради поволани и до кадетскей репрезентациї Сербиї Шотокан Карате союзу Сербиї, так же ше як члени репрезентациї и поєдинєчно буду змагаю на Европским першенстве спомнутого союзу, хторе будзе у Суботици од 5. по 7. май.

На Републичним першенстве у Яґодини Теодор Няради у катеґориї надїйох, у борбох, освоєл перше место, а у катеґориї пионирох Ґлориян Штранґар освоєл треце место у борбох и у катох.

На найвисшим змаганю у держави Шотокан Карате союзу Сербиї з „Русину” участвовали и Мирко Малацко, Иґор Фейди и Иван Медєши у катеґориї когуцикох, котри ше екипно змагали у катох.

Младих каратистох „Русину” за змаганє пририхтал тренер Михал Орос, а одход на змаганє до Яґодини помогли и родичи каратистох, на чим им тренер и Клуб окреме дзекую.