Пре нєвакцинованє дзецох 49 прияви процив родичох

БЕОҐРАД – Од початку того рока инспекция Министерства здравя поднєсла 49 прияви процив родичох котри нє вакциновали свойо дзеци, медзитим нєт податки же кельо з нїх пре тото дотераз и покарани. Прешлого року пре нєвакцинованє дзецох инспекция процив родичох поднєсла 198 прияви.

Епидемиолоґ Милена Каназир з Институту за явне здравє Батут прешлого тижня гварела за РТС же важне отримовац колективни имунитет, цо значи же нєобходно же би 95 одсто дзецох були вакциновани по календаре имунизациї, прето же лєм кед процент вакцинованих високи – мож зопрец ширенє и наставанє епидемийох.

Каназирова гварела же Сербия до нєдавна посциговала тот циль од 95 одсто, алє го остатнї роки нє досцигує, окреме нє з ММР вакцину (процив покох, заушнїцох и рубеоли).

– Вакцинованє постало жертва свойого успиху, прето же велї родичи, та и лїкаре, нє видзели обераци хороти хтори охабяю чежки пошлїдки – наглашела Милена Каназир.

Тиж спозорела на епидемию покох у сушедней Румуниї, дзе дотераз реґистровани 5 000 хори и 22-ойо мертви.