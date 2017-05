Гуманитарна акция УНИЦЕФ-у

БЕОҐРАД – УНИЦЕФ Сербиї поволує шицких гражданох же би ше з посиланьом СМС-у на гуманитарне число 9656, зоз 100, лєбо 200 динари мешачно, уключели до кампанї збераня порядних мешачних средствох за помоц и потримовку програмом хтори УНИЦЕФ запровадзує у Сербиї.

Як сообщене з ИНИЦЕФ-у Сербиї, за штири роки ше число дзецох у нашей жеми зменшало за коло 33 000 и прето нєобходно укладац до терашнєй ґенерациї дзецох, котри будуци ношителє дружтва.

– Нашо порядни донаторе вєдно з нами участвую у креированю лепшого живота за дзеци у Сербиї. Програми хтори запровадзуєме всеоблапююци ришеня за дзеци и їх фамелиї. Ми ту же бизме помогли пред народзеньом, у дзецинстве, та по одроснуце, и так по шлїдуюцу ґенерацию дзецох – гвари ше у вияви-поволанки за помоц УНИЦЕФ-у.

Порядни мешачни СМС донациї оможлївели шицки три мобилни оператере у Сербиї – Теленор, МТС и ВИП, з потримовку „Алґотех” компаниї.

У Сербиї и ширцом швета УНИЦЕФ ше финансує виключно з добродзчних прилогох поєдинцох, державох и владох, фондацийох и компанийох, надпомина тота орґанизация.