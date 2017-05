Контракти за роботу за младих

БЕОҐРАД – Министер младежи и спорту Ваня Удовичич 26. априла подписал контракти з 20 єдинками локалней самоуправи хтори маю основану канцеларию за младих, на основи резултатох Конкурсу за потримовку єдинком локалней самоуправи у запровадзованю младежскей политики на локалним уровню.

– Прешвечени сом же активносци котри з потримовку Министерства младежи и спорту буду запровадзовани у вибраних городох и општинох подполно одвитую на потреби младих з каждей локалней заєднїци, а ми предлужиме з даваньом нєобходней финансийней, фаховей и совитодавней потримовки шицким канцеларийом за младих – гварел Удовичич.

У 20 городох и општинох ширцом Сербиї з финансийну потримовку од 31 милион динари од Министерства младежи и спорту и того року буду реализовани проєкти за обезпечованє роботи младим, стимулованє младежского поднїмательства, за витворйованє условийох за квалитетне препровадзованє шлєбодного часу, запровадзованє здравих животних стилох, стимулациї за активне участвованя младих у дружтвених процесох, процесох приношеня одлукох и за розвой сервисох у локалних штредкох.