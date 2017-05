За софинансованє явного информованя вибрани седем проєкти

КУЛА – Општина Кула за явне информованє у 2017. року милион 200 000 динари з буджету опредзелї за седем проєкти, з дванац кельо сцигли на явни конкурс за софинансованє проєктох у тей обласци, хтори тирвал од 13. по 27. фебруар. Векшина з вибраних – пейц проєкти, медийних хижох и єдного здруженя з Нового Саду, Беоґраду и Зомбора, а два з кулскей општини.

Окремна фахова конкурсна комисия предсидательови Општини Кула Перицови Видеканїчови предложела же би по 250 000 динари опредзел „Дневник Войводина пресу” д.о.о. з Нового Саду за проєкт „Одклоньме препреченя”; Медийней мрежи д.о.о. Беоґрад-Стари Город за проєкт „Информация о Кули”; „Сербиї нєшка” („Србија данас”) д.о.о. Беоґрад за проєкт „Упознайме вєдно Кулу” и „Инфо ИТ медиа” д.о.о. Беоґрад за проєкт „Водзач през општини и городи Републики Сербиї – Упознайце Кулу”.

Зоз 100 000 динари будзе софинансовани проєкт „Будуєме будучносц” Информативно-пропаґандного центру Кула, а зоз по 50 000 динари проєкти „Зоприме насилство над женми и дзецми” Здруженя гражданох „Я любим Зомбор” зоз Зомбора и „Аґро клик”, з хторим конкуровало подприємство „Мастер Крафт” д.о.о. з Кули.