Отримани Днї театру у Коцуре

КОЦУР – Прешли викенд у Доме култури у Коцуре отримани Днї театру, тераз з меном „Владимир Сабо-Дайко“, а после означованя ювилейох ґлумицох Аранки Медєши, Меланиї Макаї и Даниели Тамаш, други и треци дзень на манифестациї виведзени два дзецински и два представи за одроснутих.

Всоботу, 29. априла пополадню сала Дому култури у Коцуре була полна з дзецми котри з одушевийом провадзели представу „Сказка о шарканьови“, у режиї Цветина Аничича, у виводзеню Аматерского театру „Бранислав Нушич“ Културно- образовного центру зоз Шиду, а вечар на програми була представа за одроснутих з тему о борби процив насилства над женами „Жадам ше ошлєбодзиц“, тиж у режиї Цветина Аничича и у виводзеню ґлумцох спомнутого театру зоз Шиду.

Внєдзелю, 30. априла, на Дньох театру у Коцуре бавени тиж два представи – пополадню за дзеци „Приповедки зоз коцко-городу“, у режиї Нади Лендєр, а у виводцзеню дзецох з КУД-у „Др Гавриїл Костельник“ з Кули, а вечар представа за одроснутих „Божеска ноц“, у режиї Звонимира Павловича, а у виводзеню Руского културного центру з Нового Саду.

Орґанизаторе Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко“ були Етно-клуб „Одняте од забуца”, Месни одбор Рускей матки Коцур и Културни центер Вербас.