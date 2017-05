Умарла Амалия Паланчанин, єдна з перших наших учителькох у Вербаше, хованє нєшка

ВЕРБАС – У Вербаше вовторок, 2. мая, умарла Амалия Паланчанин, єдна з перших учителькох руского язика у Вербаше, а будзе похована нєшка, 3. мая на 14 годзин на городским теметове у Вербаше.

Амалия Паланчанин, дзивоцке Уйфалуши, народзена у Дюрдьове 1931. року, дзе закончела основну школу, потим була школярка першей рускей ґимназиї у Руским Керестуре, а Учительску школу у Сримских Карловцох закончела 1951. року и перше рок робела у Дюрдьове у дзецинскей заградки, дзе теди були два оддзелєня – сербске и руске.

После преселєня до Вербасу 1952. року Амалия Паланчанин шейсц роки робела у оводи, а потим полни трицец роки як учителька у нїзших класох основней школи, перше у ґрупи дзе вєдно були руски и сербски дзеци. Кед достала свою класу и запровадзене виучованє руского язика, учителька Паланчанинова теди мала вецей як пейдзешацецеро дзеци у єдней ґрупи за руски язик.

Окрем по роботи у образованю, Амалия Паланчанин була позната и по красним шпиваню, та ище под час студийох шпивала и знїмала шпиванки у Радио Новим Садзе, познєйше, по пензионованю, шпивала у церковним хору у Старим Вербаше, а тоту притоку ґу шпиваню преношела и на дзеци котри учела.

Учителька Амалия виховала велї ґенерациї, преношела на нїх знаня и схопносци, запаметана є як добри педаґоґ, зоз сцерпезлївим приступом ґу шицким дзецом и почитованьом, як ше спрам нєй одношели и школяре и їх родичи. Була супруга нашого познатого, уж покойного дружтвено-политичного роботнїка Владимира Паланчанина, як и мац покойного редактора Рускей редакциї Радио Нового Саду и директора НВУ „Руске слово” Владимира Паланчанина и нашого новинара-редактора у „Руским слове” Александра Сашу Паланчанина.