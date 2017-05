Скромно, алє весело на вилєтох

ШИД – На подручу шидскей општини Швето роботи означене скромно, алє весело на вилєтних место, як и у обисцох.

По традициї, найвецей вилєтнїкох було на Фрушкей гори – на „Лїповачи, у Воєней установи при Моровичу, та у Ердевику и на других местох.

Рихтало ше векшином роштиль и паприґаши у котлїкох, алє нє було и прашата, лєбо баранчата на рожню як дакеди. На „Лїповачи“ була и вашарска часц з ринґишпилами и тезґами з бависками за наймладших.

Велї днї швета препровадзели у своїх домох, дзе тиж рихтали паприґаши у котлїкох, лєбо риштиль.

Як то по традициї, Бикичанє вечар пред шветом з лєса принесли и закопали ткв. „майово древо“, хторе зрубу на Русадля.