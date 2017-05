КОЦУР – Медзинародне швето роботи 1. май Коцурци, як кажди рок, препровадзели коло беґелю, дзе места за вилєт повибрали ище пред шветом. На гаци коло беґелю камповали углавним школяре и младеж, а було и старших.

Попри на беґелю, „вилєти” правени и у коцурских обисцох, дзе ше зоз сушедами и приятелями тиж пражело месо на роштилю.

Велї Коцурци през шлєбодни днї, лєбо на сам 1. май, одпутовали до других местох, векшином на Палич, до Карадьордєва, лєбо на Фрушку гору.