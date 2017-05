И на вилєту и на роботи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре Швето роботи означене з розвагу, алє и роботно. На популарних керестурских вилєтних местох – у лєшику, коло малого озера и на базену було наисце вельо вилєтнїкох, а шатри вилєтнїкох и огнї за роштиль, паприґаши у котлїкох, лєбо рожень могло видзиц и на других местох коло беґелю и коло старого беґелю. На спомнутих местох ЯКП „Руском” пред шветом покошело траву и пошшприцовало од клїщох.

Школяре за Перши май камповали и по даскельо днї, углавним на менєй обачлївших местох, а на пририхтаних местох за вилєт було Керестурцох рижних ґенерацийох. Єдзенє з роштилю и паприґаш з котлїка пахли и з велїх обисцох у валалє, так же праве на 1. май, пондзелок, велї вихасновали за друженє з родзинами, приятелями и сушедством. Вилєтнїки у лєшику ше могли повожиц и на єднозапраги предсидателя Конїцкого клубу „Русин” Желька Папуґи.

Медзитим, гоч то було швето роботи и пошвецене правом роботнїкох, велї на тот дзень робели – скрацено, лєбо и цали дзень у предавальньох, у розсаднїку младнїкох, а велї Керестурци пририхтовали поля за пошвидке пресадзованє паприґи.