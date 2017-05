Кадеткиње екипно освојиле прво место на државном првенству

ЈАГОДИНА/РУСКИ КРСТУР – Кадетска екипа девојчица Карате клуба „Русин“ из Руског Крстура освојила је прво место на Републичком првенству Шотокан Карате савеза Србије, које је у суботу, 29, априла, одржано у Јагодини, а млади каратисти „Русина“ освојили су и друге медаље.

На Републичком првенству Шотокан Карате савеза Србије учествовало је око 930 каратиста разних узраста из око 60 клубова, а у победничкој кадетској екипи у борбама биле су Сара Планчак, Анамарија Њаради и Мартина Рац.

У појединачној конкуренцији кадеткиња у борбама Сара Планчак освојила је друго, Мартина Рац треће, а Планчак и Анамарија Њаради позване су и у кадетску репрезентацију Србије Шотокан Карате савеза Србије, тако да ће се као чланови репрезентације и појединачно борити на Европском такмичењу поменутог савеза, које ће бити одржано у Суботици од 5. до 7. маја.

На Републичком првенству у Јагодини Теодор Њаради у категорији нада, у борбама, освојио је прво место, а у категорији пионира Глоријан Штрангар освојио је треће место у борбама и у катама.

На највишем такмичењу у држави Шотокан Карате савеза Србије као чланови „Русина“ учествовали су и Мирко Малацко, Игор Фејди и Иван Међеши у категорији петлића, који су се екипно такмичили у катама.

Младе каратисте „Русина“ је за такмичење припремио тренер Михал Орос, а одлазак на такмичење помогли су и родитељи каратиста, на чему су им тренер и Клуб посебно захвални.