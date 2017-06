На Зонскей смотри и Руснаци зоз Шиду и Бикичу

ПЕЧИНЦИ – На Зонскей смотри музичней и традицийней творчосци, хтора всоботу, 24. юния отримана у Печинцох, наступели и два културно-просвитни дружтва Руснацох – зоз Шиду и Бикичу.

Младша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду на Зонскей смотри участвовала з народнима шпиванками, а Старша мишана шпивацка ґрупа виведла сценски приказ обичайох по косидби у єдним обисцу, хтори обдумали Владимир Торма, Снежана Лазич и Драґан Макивич.

Аматере КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу виведли сценски приказ „У Бикичу на оберачки“ – обичаї на оберачки грозна, авторох Борислава Барну и Зденка Лазора.

Резултати змаганяю буду сообщени после отримованя шицких зонских смотрох у Войводини.