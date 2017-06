Кнїжки и таблети найлєпшим школяром, медзи нїма и з Коцура

ВЕРБАС – Штварток прешлого тижня, 22. юния, у Скупштини општини Вербас орґанизовани приєм за школярох ґенерациї, добитнїкох дипломи „Вук Караджич” и других найлєпших школярох з основних и штреднїх школох у вербаскей општини.

Як пише портал локалней самоуправи, найлєпшим школяром на успиху повинчовала заменїца предсидателя Општини Вербас Миляна Штулич, а попри дипломох, Вуковцом од Општини подаровала кнїжки, док школяре ґенерациї достали таблет-апарати.

Награду за одлични успих у цалим школованю, односно за Вукову диплому, з Основней школи „Братство-єдинство” з Коцура достали Александра Русковски, Дарко Тамаш, Матия Шанта, Вера Ребич, Марина Тодич, Барбара Зорчич и Александар Країнович, а Боян Нєжич достал таблет, як школяр ґенерациї у коцурскей Школи.