ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове на нєдзелю 2. юлия, будзе лицитованє церковней жеми за бранє под аренду.

Лицитованє будзе на 13 годзин у Церковним доме нашей грекокатолїцкей церкви, а под аренду буду понукнути коло 15 гектари жеми.

Заинтересовани за бранє церковней жеми под аренду най ше явя предсидательови Церковного одбору Янкови Салаґови на тел. 064/514-3315, найпознєйше по 30. юний.