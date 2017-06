Препатрунох процивогньових апаратох у ДОД

КОЦУР – У своїх просторийох, Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) Коцур вчера, 25. юния, за польопривреднїкох орґанизовало препатранє исправносци процивогньових апаратох за комбайни и трактори пред жатву жита.

На вчерайшей акциї препатрени 38 процивогньово апарати, а у предходних дньох члени коцурского ДОД у валалє препатрели и 20 комбайни, 78 трактори и 2 камиони.

Налїпки о исправносци препатрених комбайнох, тракторох и камионох обезпечела Општина Вербас, а у акциї участвовал и Сервис за процивогньову опрему „Мушикич“.