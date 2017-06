На ютре снованє Проєктного тиму НС

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох на ютре, 27. юния, будзе отримана конститутивна схадзка Проєктного тиму, хтори ше будзе занїмац з апликованьом, насампредз до европских фондох, и чий главни циль будзе преважно интерес цалей рускей заєднїци.

Проєктни тим снує Национални совит Руснацох, а на вимогу и у сотруднїцтве з Каритасом Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї и Каритасом Нового Саду.

Конститутивна схадзка будзе на 11 годзин, а потим и едукативна роботня за членох Тиму, на хторей теорийно-практични преподаваня отримаю Елемир Джуджар и Анита Ґовля з Каритасу.