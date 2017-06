Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє другого тогорочного числа часопису за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок уметнїцкей литератури, та ту поезия Асї Папуґа и проза Славомира Олеяра, док у рубрики „Зоз шветовей литератури” вишло трицец штварте предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завиту на руски язик, хтори зоз старогреческого преложел др Янко Рамач.

У рубрики „Зоз сербскей литератури” вишло шесте предлуженє драгопису „Корея, post sciptum” сучасней сербскей писательки Радмили Ґикич Петрович, хтори зоз сербского преложела Мелания Шанта.

„Огляди” приноша другу часц дипломскей роботи Весни Бесерминї „Свадзебни писнї и святочни бешеди”, а рубрика „Язик” статю др Любомира Белея „Зєдинююца улога церковнославянского язика”.

Шлїдзи рубрика „История”, у хторей обявени виривок з мемоарских записох др Миленка Палича „Бул сом найкрасши Гортийов катона” (преклад Сашу Сабадоша), док „Статї и есеї” приноша прилог „Львовски мистични леґенди”, хтори пририхтал Юлиян Пап.

З нагоди 80-рочнїци народзеня и 25-рочнїци шмерци композитора Ивана Ковача, здогадованя на ньго подписує Душан Михалек, музиколоґ з Израїлу и його длугорочни приятель.

Микола М. Цап обявює библиоґрафию „Гавриїл Костельник и Руснаци Югославиї у часопису Нива”, док у рубрики „Прикази, критики, рецензиї” представени нови кнїжки Любомира Белея и Олени Планчак-Сакач, о хторих пишу академик Юлиян Тамаш и Ирина Гарди-Ковачевич.

„Драмски додаток” виполнює текст бабкарскей представи „Коломбина, Пєро и Арлекин”, по мотивох сказки М. Турниєа, хтори зоз сербского преложел Владимир Надь Ачим, а число илустроване з малюнками Иґора Обровского.

Як и шицки дотерашнї числа часопису „Шветлосц”, и тото мож опатриц на адреси www.ruskeslovo.com/шветлосц.