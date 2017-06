Того викенду „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дньох вукенду пред нами, на пияток и соботу, на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре будзе отримани 56. Фестивал рускей култури „Червена ружа”,.

„Ружа” на пияток, 30. юния пополадню почнє з отвераньом вистави подобових роботох зоз шветово познатей Ґалериї наївней уметносци з Ковачици, а вистава будзе у голу Спортскей гали.

На пияток буду ище два манифестациї – на 17 годзин програма дзецох „Червене пупче”, а на 20,30 годзин „Одгуки ровнїни”. У першей часци „Одгукох” будзе змаганє младих шпивачох з наших местох за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, а у другей часци участвую шпивацко-танєчни ґрупи шицких наших КУД-ох хтори пестую тоту творчосц, як и КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох, чийо члени наступя и на „Пупчу”.

На соботу, 1. юлия будзе Шветочни концерт (на 21 годзин), на хторим госц Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл (ПУНА) з Прешова, зоз Словацкей, а пред ПУНУ наступя Мишаних хор Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая з Керестура, Хор „Гармония” з Нового Саду, Виводзацки танєчни ансамбл керестурского Дому култури, як и танєчно-музични ансамбл КУД „Сербия” з Кули.

У дворе Школи, у просторе за розвагу, дзе под час „Ружи” буду и шатри, после Шветочного концерту, госцох на соботу, 1. юлия, будзе забавяц познати Тамбурови оркестер „Равница” зоз Суботици, а розвагу з музику Здруженє младих „Пакт Рутенорум” там орґанизує и на пияток по програми, як и на недзелю.

Як провадзаци програми, на соботу, 1. юлия буду отримани два збуваня – Керестурски саям у Майсторским доме и Медзинародни турнир у одбойки у Спортскей гали, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”. Саям и Турнир почню на 10 годзин.

На нєдзелю, 2. юлия, ПУНА госцує у Новим Садзе, дзе цаловечарши концерти отрима у Театру младих.