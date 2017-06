Овог викенда „Црвена ружа“

РУСКИ КРСТУР – Наредног викенда, у петак и суботу, на отвореној сцени у дворишту Школе „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру, биће одржан 56. Фестивал русинске културе „Црвена ружа“.

„Ружа“ ће у петак, 30. јуна, почети изложбом ликовних радова из светски познате Галерије наивне уметности из Ковачице, у холу Спортске хале.

У петак ће бити одржане још две манифестације – у 17 часова програм за децу „Црвени пупољак“, а у 20,30 часова „Одјеци равнице“. У првом делу „Одјека“ биће такмичење младих певача за најлепши женски и мушки глас, а у другом делу учествују певачко-фоклорни ансамбли свих русинских културно-уметничких друштава који негују ово стваралштво, као и КУД „Јаким Говља“ из Миклошеваца, чији чланови ће наступити и на „Пупољку“.

У суботу, 1. јула, биће Свечани концерт (у 21 ч.), на ком ће гост бити Поддукљански уметнички народни ансамбл (ПУНА) из Прешова, из Словачке, а пре њих наступиће Мешовити хор Дома културе Руски Крстур и Катедралне цркве св. о. Николе из Крстура, Хор „Хармонија“ из Новог Сада, Извођачки фолклорни ансамбл крстурског Дома културе, као и фолклорно-музички ансамбл КУД „Србија“ из Куле.

У дворишту Школе, у простору за дружење, за време Фестивала биће постављени и шатори, после Свечаног концерта, госте ће у суботу, 1. јула, забављати познати Тамбурашки оркестар „Равница“ из Суботице, а дружење уз музику Удружење младих „Пакт Рутенорум“ ће тамо организовати и у петак после програма, као и у недељу.

Као пратећи програми, у суботу, 1. јула, биће одржана два програма – Крстурски сајам у Мајсторском дому и Међународни турнир у одбојци у Спортској хали, у оквирима Спортских игара „Јаша Баков“. Сајам и Турнир почињу у 10 часова.

У недељу, 2. јуна, ПУНА гостује у Новом Саду, где ће целовечерњи концерт одржати у Позоришту младих.