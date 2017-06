Вецей як 90 польопривреднїком безповратни средства

НОВИ САД – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство мр Вук Радоєвич вчера у Велькей сали Скупштини АП Войводини уручел контракти о додзельованю безповратних средствох польопривреднїком з Войводини на основи двох конкурсох за тот рок, а медзи нїма и польопривреднїки з вецей наших местох.

Радоєвич за медиї виявел же за купованє процивкаменцових мрежох подписани 16 контракти, медзи хторима и дзешец з катеґориї за окремни мири аґрарней политики Покраїнского секретарияту за польопривреду – за польопривреднїкох младших од 40 роки, жени ношительох польопривредних ґаздовствох и польопривреднїкох з очежанима условиями за роботу. Цалосна вредносц инвестиї за процивкаменцово мрежи 72 милиони динари, дзе учасц Секретарияту 43 милиони, а з тима мрежами буду закрити нови 54 гектари.

Бешедуюци о конкурсу за субвенционованє продукциї у завартим просторе, за купованє пластенїкох, Радоєвич визначел же з подписаних 79 контрактох 47 спадаю до спомнутих катеґорийох хтори маю право на субвенциї од 70 одсто цалосней инвестициї, цо мири хтори ше перши раз запровадзує. Цалосна вредносц тих сибвенцийох 42 милиони динари, учасц Секретарияту 28 милиони, з чим буду обезпечени нови 80 000 квадратни метери под пластенїками.

З применьованьом ребалансу буджету АП Войводини од 1. юлия, буду розписани нови конкурси, наявел Радоєвич, на хтори польопривреднїки з Войводини годни конкуровац за субвенционованє купованя слупох за винїцарство, оградох, мрежох од слунка и першираз за антифрост. Прето поволал польопривреднїкох же би провадзели конкурси и витворели права на безповратни средства.