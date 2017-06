Стадион „Русину” на Ярашу без струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На стадионє Фодбалского клубу (ФК) „Русин” на Ярашу у Руским Керестуре виключена струя пре нєвимирене длуство, хторе тераз коло 39 000 динари, а першобутно було векше за 20 000 динари, хтори члени ФК назберали и уплацели з приватних средствох.

– Финансованє ФК „Русин” барз нєизвесне, кажде ше одрека тей обовязки, а ми нє приватни клуб и нє маме власнїка. Средства по конкурсу з керестурского самодоприносу, з хторих плановане ришованє того проблему, зме ище нє достали, а людзе з Електродистрибуциї нє мали порозуменя за наш проблем, та нє сцели причекац ище даскельо днї покля нє достанєме тот пенєж. Тераз, як дополнююци трошок будземе мац и повторне приключованє на струю, а най надпомнєм же тоти средства зоз самодоприносу того року зменшани, убудуце их анї нє будзе, бо самодопринос вишол, та нє знаме як ше будземе финансовац – гварел за Рутенпрес тренер першей екипи фодбалерох „Русину” Златко Саянкович.

Як Рутенпрес дознава од секретара Месней заєднїци Руски Керестур Михайла Сабадоша, средства по конкурсу за отримованє спортских манифестацийох зоз самодоприносу за 2017. рок, хтори розписала Општина Кула, би мали буц уплацени того тижня, понеже пияток, 23. юния, бул остатнї дзень за жалби по спомнутим конкрусу.