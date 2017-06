Волонтерскому кампу у Керестуре треба погубени бициґли

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристичне здруженє (ТЗ) Руски Керестур поволує шицких гражданох добрей дзеки же би свою погубену бициґлу дали учашнїком тогорочного Волонтерского кампу у Руским Керестуре, на хторим волонтере буду оправяц бициґли. Бициґли потим останю у власносци ТЗ, же би их хасновали туристи котри приду до Керестура, а пре даванє бициґли треба ше обявиц предсидательки ТЗ Любици Няради на телефон 064/048-03-94.

Волонтерски камп у Руским Керестуре, з назву „На двох колєсох”, будзе отримани од 25. юлия по 5. авґуст, шицки заинтересовани за участвованє, старши од 15 роки, можу ше приявиц лидерки кампу Ясни Медєши, на телефон 061/413-44-75.

Програма Кампу будзе фокусирована на оправянє погубених бициґлох, єден дзень волонтере буду робиц на пририхтованю Дому култури за билєнє, буду мац креативну роботню зоз Здруженьом женох „Байка”, спортски дзень на Ярашу, екскурзию до Коцура, одход на базен до Вербасу, а обдумани и рижни презентациї Керестура, Войводини и Сербиї.