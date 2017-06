До оддзелєня Ґимназиї по руски за тераз шейсц до осем школярох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло єдна трецина зоз 42-оїх школярох котри у ОШ „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре закончели осму класу школованє жадаю предлужиц у своєй дотерашнєй школи – у Ґимназиї на руским язику и у напряме Туристични технїчар Школи „Петро Кузмяк”, указали лїстини жаданьох за упис до штреднїх школох. Спомедзи спомнутих, шесцерим керстурским маломатурантом руске оддзелєнє Ґимназиї на першим месце на лїстини жаданьох, а ище двоїм є на другим месце.

Як гваря у управи Школи, того року ше керестурски маломатуранти у векшим чишлє як дотераз опредзелєли за напрям Туристични технїчар на сербским язику, док за Ґимназию вельо менєй як влонї, кед була и численша ґенерация школярох.

Другей трецини осмакох Школи „Петро Кузмяк” перше жаданє на лїстини штреднї школи у Кули и Вербаше, а другей трецини школи рижних напрямох у Новим Садзе.

За тераз ище нє познате чи до лїстини жаданьох руску Ґимназию уписал и даєден школяр з других местох, цо ше будзе знац аж 3. юлия, кеди Министерство обяви резултати розподзельованя школярох до штреднїх школох.

Потамаль, 29. юния буду обявени лїстини жаданьох пре преверйованє и евентуалне виправянє податкох хтори дали школяре, а перши уписни круг до штреднїх школох будзе 4. и 5. юлия.