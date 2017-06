Прилапени Статут, пошвидко и резултати конкурсу за манифестациї

НОВИ САД – Нови Управни одбор (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) вчера, 26. юния, на своєй першей порядней схадзки з векшину гласох прилапел Статут установи, цо перши и обовязни крочай ґу розписованю конкурсу за вибор директора Заводу, а прилапени и Дїловнїк о роботи УО.

Як потолковане, Статут було обовязне присподобиц ґу важацому Закону о култури, дзе сущни пременки у улоги и векших компетенцийох УО, тиж обовязне формовац Програмни совит, а одредзенши и критериюми за вибор директора Установи, насампредз з тим же и далєй муши мац високу фахову приготовку, найменєй 5 роки роботного искуства и одредзени професийни компетенциї.

УО одбор вчера меновал и пейцчленову комисию хтора розпатри прияви на Конкурс за софинансованє орґанизованя руских манифестацийох и фестивалох чийо ношителє нашо КУД и Комисия будзе зашедац уж на ютре, а потим ше о єй предлогу за розподзельованє средствох УО вияшнї на електронскей схадзки.

Понеже дзепоєдни манифестациї уж отримани, дзепоєдни лєм цо нє, пре пожнєнє резултатох того конкурсу їх орґанизаторе у озбильних финансийних проблемох. Як поведзене на схадзки, пре спомалшени прилїв средствох од финансиєра за тераз буду сполнєти приоритетни вимоги, познєйше и шицки други, алє вироятно же шицки вимоги нє буду витворени у полних виносох.

Попри тих стратегийних одлукох, члени нового УО Заводу вчера деталнєйше поинформовани о Плану роботи и Плану явних набавкох за чечуци рок, бешедоване и о дзепоєдних технїчних питаньох значних за функционованє Заводу, а окреме акцентоване же на яки способ тоту и други руски институциї активно уключиц до проєкту „Нови Сад – Европска престолнїца култури 2021. року”.