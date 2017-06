Конституовани Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – У Новим Садзе вчера, 26. юния, отримана конститутивна, а потим такой и перша порядна схадзка Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) у новим зволаню.

Понеже верификовани Ришеня о менованю членох УО Заводу хтори 7. юния, як соснователь Заводу, принєсла Покраїнска влада на предлог другого соснователя – Националного совиту Руснацох, конституовани нови дзевецчленови УО одбор, у хторим Мирослав Чакан з Дюрдьова, Миряна Дєкич з Нового Саду, Ґабриєла Саянкович з Руского Керестура, Весна Раґаї Цап з Коцура, Далибор Болдиш зоз Шиду, др Йоаким Стрибер з Беоґраду, Наташа Макаї Мудрох зоз Сримскей Каменїци, Борислав Сакач з Нового Саду и Миломир Шайтош з Нового Саду, котри меновани за предсидателя УО.

Попри членох УО, на вчерайшей конститутивней схадзки спред сосновательох Заводу присуствовали предсидатель Националного совиту Руснацоих Славко Рац и сотруднїк у Покраїнским секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци Адриян Борка, потим предсидателька предходного зволаня УО Ана Мария Регак, о. д. директора Заводу Анамария Ранкович, секретар Заводу Наташа Мецек, як и правнїца Бранка Шарич и економистка Любица Станич, котри спред покраїнских институцийох Заводу даваю фахову помоц.