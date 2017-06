Стадион „Русина“ на Јарашу без струје

РУСКИ КРСТУР – На стадиону Фудбалског клуба (ФК) „Русин“ на Јарашу у Руском Крстуру искључена је струја због неизмиреног дуговања које сада износи око 39 000 динара, а првобитно је било веће за 20 000 динара, који су чланови ФК скупили и уплатили из приватних средстава.

-Финансирање ФК „Русин“ је веома неизвесно, свако се одриче ове обавезе, а ми нисмо приватни клуб и немамо власника. Средства по конкурсу из крстурског самодоприноса, од којих је планирано решавање овог проблема, још нисмо добили, а људи из Електродистрибуције нису имали разумевања за наш проблем и нису хтели да сачекају још неколико дана док не добијемо тај новац. Сада, као додатни трошак, имаћемо и поновно прикључење на електричну мрежу, а напомињем да су средства из самодоприноса умањена, убудуће их неће ни бити, јер је самодопирнос истекао, и заиста не знамо како ћемо се финансирати – рекао је за Рутенпрес тренер прве екипе фудбалера „Русина“ Златко Сајанковић.

Како Рутенпрес сазнаје од секретара Месне заједнице Руски Крстур Михајла Сабадоша, средства по конкурсу за одржавање спортских манифестација из самодоприноса за 2017. годину, који је расписала Општина Кула, требало би да буду уплаћени ове недеље, јер је у петак, 23. јуна, био последњи дан за жалбе по поменутом конкурсу.