У одељење Гимназије на русинском за сада шест до осам ученика

РУСКИ КРСТУР – Око једне трећине од 42 ученика који су у ОШ „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру завршили осми разред школовање желе да продуже у својој досадашњој школи – у Гимназији на русинском језику и на смеру Туристички техничар Школе „Петро Кузмјак“, показале су листе жеља за упис у средње школе. Од поменутих, шесторо маломатураната ставило је одељење Гимназије на прво место, а још двоје на друго место.

Како кажу у Управи Школе, ове године су се крстурски маломатуранти у већем броју него до сада определили за смер Туристички техничар на српском језику, за Гимназију много мање него прошле године, кад је била и бројнија генерација ученика.

Другој трећини осмака Школе „Петро Кузмјак“ прва жеља на листи су средње школе у Кули и Врбасу, а другој трећини школе разних смерова у Новом Саду.

За сада се још не зна да ли је неки ученик из других места у листу жеља уписао крстурску Гимназију, што ће се знати тек 3. јула, кад Министарство објави резултате расподеле ученика у средње школе.

До тада, 29. јуна биће објављене листе жеља због провере и евентуалних исправки података који су дали ученици, а први уписни круг у средње школе биће 4. и 5. јула.