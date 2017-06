Нови форми поезиї

На закончуюцим вечаре дзешец финалисти ше представели публики, а 49. побиднїк Фестивала поезиї младих Антонио Карлович зоз Заґребу хторому припадло безплатне друкованє кнїжки.

Фестивал поезиї младих затримал префикс „югославянски” по хторим го паметаю старши. Того року на конкурс Фестивала поезиї младих сцигли 130 циклуси писньох поетох хтори младши од 27 роки, а фахови жири за финалистох вибрал найлєпших поетох зоз цалей бувшей Югославиї (Горватскей, Босни и Герцеґовини, Чарней Гори и Сербиї).

Фестивал того року тирвал пейц днї и означели го два вечари на хторим успишно злучени театер и поезия, промоция 50. числа часопису „Траґ” хтори видава Библиотека „Данило Киш” и Вечар слем поезиї.

Змаганє у окремним поетовим виразу, слем поезиї, мено достало oд анґлийского слова хторе значи „пляска” або „вдеренє по лїцу”, як символ оштрей критики дружтва и окруженя. Єден таки вираз нашол место и на пейдзешатрочним Фестивалу поезиї младих хтори и далєй провадзи нови форми младих поетох. Вечари слем поезиї ше отримую уж три роки, а того року позберали найвецей учашнїкох и спрам коментарох орґанизатора то бул найуспишнєйши вечар по тераз.

У змагательней часци наступели штирме поетове и єдна поетеса, а найвекше нєсподзиванє була їх индивидуалносц, рижнородносц и моцни и оштри вирази. Титулу побиднїка змаганя у слем поезиї достал Драґо Бракус зоз Червинки. У ревиялней часци наступели познатши новосадски слемере и прешлорочни побиднїк Слем змаганя, Мирослав Ковач, хтори єдного року бул уметнїцки директор Югославянского фестивала поезиї младих.

„Фестивал дакеди, а думам же є то и нєшка, бул наисце найзначнєйша литературна смотра на териториї Югославиї, дакеди ше могло там пренайсц квалитет на єдним месце, цо найважнєйше за младих хтори починаю писац. Вошол и вон до застарених и подлих коляйох, як и цала култура у Сербиї. Тераз клинци маю два опциї: можу буц криминалци, або провадзиц праксу родичох и патриц риялитиї. Думам же ошвиженє за Фестивал праве вечар слем поезиї, бо вон отрима тот дух младежского фестивалу и провадзи нови форми. Млади ту могли видзиц же поезия и гласно винєшене становиско „ин”, же добре роздумовац зоз свою главу. Шицки задумую поетох як старих академикох хтори шедза за столом, а таки вечари и нова технолоґия указую же у поезиї єст места и за младих. Слем поезия помогнє Фестивалу же би затримал добре и же би рушел до новей приповедки, нового часу.”

Як гварел Ковач, Фестивал треца найстарша литературна манифестация у тей часци швета и як така треба же би затримала традицию и добри фундаменти, алє треба же би ше отверала ґу сучасним формом и виразом.

ТРГ ЖРТАВА КАПИТАЛИЗМА НА СРПСКИ НАЧИН

(виривок)

Наручити један мозак за понети

Кесицу душе ’место прилога добити

Три плус један гратис овотједна акција

Ак’ већ нисмо људи – барем нек’ смо нација

За сваки случај имати у себе фацу резервну

Кад’ се неко осмехне ваља бити спреман

Истог часа навући на лице маску трезвену

Да свечано запримиш код Сотоне агреман

Љубезни продавци магле објасниће ти сврху

Уз услов да код њих на сајту купиш неког другог себе

А старога ће рециклират’ у умјетну хрпу

Од које ће вијатнамци склепати електрично ћебе

Пљунути на генотип и оца и творца

Све што беше обрисати без икаквог бекапа

Подић’ гигантски фалус у славу Бога – Новца

Ма може и без мозга ал’ никако без кечапа.

Мирослав Ковач