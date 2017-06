Майска Дньова доза Руснацох

Нашо найвекши швета – Пасха, Перши май и Крачун.

Руснак: спиє ше – пойдзе ше биц з медведзом.

Пойдзе „опатриц” бабу – наздава ше езерки.

Рихта место цали мешац. Нє памета анї єден Перши май.

Гоч зме уж одроснути, кажде ище вше ма спокуси кед преходзи коло велькей ґумовей спущовалки на Кирбаю.

Поносує ше же нєт пенєжи – лєдво чека швета же би трошел.

Надава ше гудацом пенєжи, ютре рано их пита назад.

