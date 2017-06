Укладаня до польопривреди у Бачкотопольскей општини

БАЧКА ТОПОЛЯ – Тогорочни буджет Бачкей Тополї виноши 1,5 милиярди динари, а з ребалансом буджету пренєшени средства 30 милиони динари, гварел предсидатель Општини Бачка Тополя Ґабор Кишлиндер за новосадски „Дньовнїк” и додал же локална самоуправа того року будзе укладац до програмох у польопривреди. Так до ревитализованя водовей системи и наводньованя, до ушорйованя дильовох у хотаре и другого планую инвестовац коло 100 милиони динари, за цо достали средства и на Покраїнских конкурсох.

– Капитални инвестициї вязани за польопривредни план подрозумюю оправянє водовей системи, односно наводньованя, та плануєме вимульованє рички Кривая, длужини 250 метери цеку у Бачкей Тополї и повязованє з ричку Чекер при Новим Орахове, цо менша инвестиция. Плановане и вимульованє Байши длужини три километри, за цо зме достали средства з Покраїни – гварел Кишлиндер и додал же вредносц инвестицийох коло 7 милиони динари, дзе 6,5 милиони динари обезпечени з власних средствох.

– З пречисцованьом беґельчикох достанєме чисти озера, насампредз Зобнатицке, алє и на Криваї, Панониї и Побиди, а шицки ше хаснує за купанє, цо добре за туризем, до хторого ше тиж уклада. Ґу тому, у планє нам звекшац и поверхносци под пластенїками, а за тоти проєкти будземе конкуровац за средства з Покраїни – гварел Кишлиндер.