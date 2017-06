КОЦУР – Даскельо днї скорей як плановане, у коцурским хотаре почала косидба жита, медзитим, нє шицки файти єднак дозреваю, та косидба почала за жито з менєй як 15 одсто влаги.

Урожай ше руша од 25 до 39 метери по гольту, зависно од того дзе польо, кеди жито пошате, як и од других факторох.

За тераз цена жита 16 динари за килограм, а у Коцуре жито одкупюю „Либела продукт“, „Класка“ и „МК продукт“.