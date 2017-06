Вербас ма портал за безпечносц у транспорту

ВЕРБАС – Општина Вербас активовала сучасну апликацию за провадзенє и контролованє стану и безпечносци у транспорту, по чим є перша у Войводини.

На порталу мож превериц податки о драгох, їх характеристикох и безпечносци, алє и опатриц индикатори за справованє учашнїкох у транспорту у вербаскей општини и сушедних векших општинох. Ту мож видзиц и податки о транспортних нєщесцох, о їх актерох и пошлїдкох, а годно видзиц и рижни становиска и вичерац искуства о проблемох у транспорту.

На портал мож приступиц з општинского веб-сайту (www.vrbas.net), алє и прейґ линку: http://cloud.gdi.net/cmv/ дзе як мено хаснователя и шифру треба удуркац vrbas.

За портал направени окремни софтвер, на хторим робел Виглєдовацко-розвойни центер АМСС и компания „ҐДИ солушнс”, у сотруднїцтве з локалну самоуправу и Полицийну станїцу Вербас.