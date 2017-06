Штредня нето плаца у маю менша за 4,5 одсто, у Войводини менша од просеку

БЕОҐРАД – Штредня нето плаца у Сербиї у маю 2017. року номинално менша за 5 одсто, а реално за 4,5 як у априлу и виноши 47 136 динари, сообщел Републични завод за статистику. У маю бруто плаца була 64 860 динари, цо на мешачним уровню тиж менєй за 5 одсто номинално и 4,5 реално.

Поровнуюци з истим мешацом прешлого року, бруто и нето заробок тераз векши за 7,2 одсто номинално, односно 3,6 одсто реално.

Штредня майска плаца у Войводини була 44 323 динари, цо за 2 813 динари менєй од републичного просеку. Спомедзи седем войводянских округох, лєм у двох штредня плаца векша од штреднєй у Републики, док у пейцох заробок менши и од републичного и од войводянского просеку.

Штреднї плаци векши од републичного просеку лєм у Южнобачким и Южнобанатским округу, понеже у нїх просекови заробком 47 541, односно 47 371 динар.

У Сивернобанатским округу прешлого мешаца штредня плаца була 43 364 динари, у Сивернобачким 42 788, у Сримским 40 023, а у Заходнобачким округу просекови заробок бул 38 066 динари.