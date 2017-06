Покраїнски секретар за польопривреду нащивел општину Шид

ШИД – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Вук Радоєвич и директор Управи за капитални укладаня АП Войводини Неделько Ковачевич вчера, 27. юния, нащивели општину Шид, а приял их предсидатель Општини Предраґ Вукович зоз сотруднїками.

Госци з Покраїни и домашнї нащивели Вишнїчево и мост збудовани на беґелю Шаркудин, на драги Морович-Вишнїчево, чию вибудов зоз 4,5 милиони динари финансовали спомнути секретарият и Управа.

Госци тиж нащивели и фабрику олєю у Шидзе „Виктория оил“, хтора дїлує у рамикох Компаниї „Виктория ґрупа“, а потим и Сот, дзе збудована водоводна мрежа, вредна 16,5 милиони динари без ПДВ, понеже тоту ставку фиансовали Секретарият за польопривреду и Управа за капитални укладаня. Як наглашене, приключованє обисцох на водоводну мрежу почнє у септембру.

Покраїнски функционере визначели же у другей половки рока буду обезпечени и средства за вибудов водоводней мрежи у Бикичу и Привиней Глави.