Желько идзе на операцию очох до Русиї

КОЦУР – Гуманитарна акция за школяра другей класи ОШ „Братство-єдинство“ з Коцура Желька Шанту котри муши пойсц на операцию очох до Русиї, за цо потребни 3 000 еври, успишно закончена.

У широкей гуманитарней акция участвовали гражданє, школи у вербаскей општини и Школа у Руским Керестуре, Каритас, пензионере, коцурски културни и спортски здруженя – ФК „Искра“, КУД „Завичайно врело“, Здруженє младих „КУМ“, як и привреднїки з Коцура СТП „Любоєвич“ и кафич „Оаза клуб 2“, так же потребни пенєж за Желькову операцию назберани.

Операция будзе 5. юлия у Калуґи, у Русиї, а зоз Жельком идзе його оцец Тихомир Шанта.