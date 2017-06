На соботу Керестурски саям

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 1. юлия, у Руским Керестуре будзе привредно-туристична манифестация Керестурски саям, хтори уж седми рок под час Фестивалу рускей култури „Червена ружа” вєдно орґанизую Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура.

Керестурски саям у Майсторским доме будзе отворени на 10 годзин, а предвидзене же буду представени стари ремесла, продукти ремеселнїкох и поднїмательох з Керестура и других местох, а будзе вибрани и найлєпши традицийни колач.

Под час Керестурского сайму у Майсторским доме на 12 годзин будзе отримана промоция 19. и 21. числа зборнїкох „Студия Рутеника” Дружтва за руски язик, литературу и културу, дзе єдно пошвецене колєсарскому ремеслу, а у другим обявени руски народни шпиванки. На промоциї участвує и Женска шпивацка ґрупа керестурского Дому култури.

Керестурски саям будзе отримани з потримовку Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство и Општини Кула.