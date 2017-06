Наталия Будински була на усовершованю у Бриселу

БРИСЕЛ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Професорка математики у рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински од 23. по 25. юний була у Бриселу на усовершованю у обласци СТЕМ образованя, понеже єй проєкт „Лїк за математику и математика за лїк” на Конкурсу, спомедзи 119, бул вибрани медзи штири найлєпши у тей катеґориї.

Будинскова на Конкурсу участвовала у катеґориї „Орґанизованє СТЕМ активносцох зоз професионалцом”, а у своїм проєкту „Лїк за математику и математика за лїк” орґанизовала вецей активносци зоз мр фармациї Любку Будински, дзе школяре могли видзиц як ше математику применює у фармациї.

– Одход до Бриселу на усовершованє ми була награда. Концом априла бул розписани Конкурс у рамикох „European School Net Scientix” проєкту. „European schoolnet” то европска орґанизация хтора повязує министерства образованя у 31-ей европскей жеми и водзи вельки проєкти у обласци образованя. Єден з нїх и „Scientix”, хтори повязує европских наставнїкох з ґрупи природних наукох и промовує активносци хтори унапредзую тоти предмети – гварела Будинскова за Рутенпрес и додала же у рамикох того проєкту бул и Конкурс за визначованє прикладох добрей пракси у обласци СТЕМ образованя (комбинованє науки, технолоґиї, инжинєрства, математики у образованю).

Зоз Сербиї участвовал и професор Младен Шлївович зоз Заєчару