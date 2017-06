Конституовани Проєктни тим за апликованє до европских фондох

НОВИ САД – После вецей инициятивох, вчера, 27. юния, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана конститутивна схадзка Проєктного тиму Руснацох за апликованє до евопских фондох.

Сход орґанизовал Национални совит рускей националней меншини, а на инициятиву Каритасу Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї и Каритасу Нового Саду. Порадзене же ше средства з европских фондох будзе глєдац прейґ проєктох, цо будзе циль преважно цалей рускей заєднїци.

На схадзки присуствовали особи котри дотераз мали векше, лєбо менше искуство у писаню проєктох и конкурованю за средства до державних орґанох, лєбо на уровню Покраїни и локалних самоуправох.

Свойо искуство на медзинародним планє по тим питаню, успишни и нєуспишни конкурованя, присутним винєсли Елемир Джуджар, спред Каритасу нашого Еґзархату и Анита Ґовля, спред Каратису Нового Саду, а на концу того сходу порадзене же би ше конкуровало на перши шлїдуюци конкурс инетерсантни за Руснацох и у тим напряме формовало тим, подзелєло задлуженя и написало проєкт, цо вироятно будзе у наступних мешацох.