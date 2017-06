Представителька Мисиї ОЕБС-у нащивела Национални совит Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох вчера, 27. юния, нащивела представителька Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Милица Родич, дзе з домашнїма – предсидательом Вивершного одбору НС Жельком Ковачом и секретаром НС Таню Арва Планчак бешедовала о дзепоєдних проблемох рускей националней заєднїци и у функционованю НС, його планованих и витворених активносцох, як и о активносцох Кординациї НС-ох на уровню держави.

Желько Ковач представел дзепоєдни проблеми у сотруднїцтве з локалнима самоуправами дзе жию Руснаци, насампредз пре нєреґуловане и зоз законом нє обовязуюце финансованє меншинских заєднїцох, указал и на проблем службеного хаснованя язика и писма, на нєзаступеносц Руснацох у чишлє занятих у локалних самоуправох, конкретно и у Општини Кула.

Секретар Совиту Арва-Планчакова спозорела на нєдоповедзеносц Акцийного плану за витворйовянє правох националних меншинох у велїх обласцох, а найвецей у култури, наглашуюци и же Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” того року од Покраїни нє достал нїяки финансийни средства.

Понеже у фокусу терашнїх нащивох представительки ОЕВС-у у Сербиї НС-ом и млади, Родичова упозната з успишну роботу Роботного цела за младеж НС Руснацох, хторе од НС достава средства и саме их розподзелює по конкурсох, а попри тим, медзи младима промовує и упис до окремного виберанкового списку за Руснацох.

Як ше дознало на вчерайшим стретнуцу, спомедзи шицких НС-ох у Сербиї єдино НС Руснацох ма Роботне цело за младеж, так же би, як гварела Милица Родич, його орґанизованє и функционованє мало буц модел за шицки национални совити бо, як гварела – „ви у тим приклад другого швета”.