Саша Паљенкаш наступио на фестивалу кантаутора

ВЕЛИКА ГОРИЦА(ХРВАТСКА)– На овогодишњем Фестивалу „Изложба кантаутора“ у Великој Горици поред Загреба, у Хрватској, који је одржан од 22. до 25. јула, учествовао је и кантаутор Саша Паљенкаш из Руског Крстура. Између тридесетак извођача из десет европских земаља на Фестивалу је учествовало и шесторо из Србије, а своје ауторске композиције интерпретовали су на осам бина, што је и специфичност овог фестивала, јер извођачи по једну од пет песама изводе смењујући се на свакој бини, окружени публиком.

Саша Паљенкаш је на Фестивалу учествовао са својим композицијама на русинском језику, а осим доброг пријема публике, и музички критичари су посебно истакли његов наступ на овом фестивалу.