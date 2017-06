Жељко иде на операцију очију у Русију

КУЦУРА – Хуманитарна акција за ученика другог разреда ОШ „Братство јединство“ из Куцуре Жељка Шанту који мора да иде на операцију очију у Русију, за шта је потребно око 3 000 евра, успешно је завршена.

У широкој хуманитарној акцији учествовали су грађани, школе врбашке општине и Школа у Руском Крстуру, Каритас, пензионери, куцурска културна и спортска удружења – ФК „Искра“, КУД „Завичајно врело“, Удружење младих „КУМ“, као и привредници из Куцуре СТП „Љубојевић“ и кафић „Оаза клуб 2“, тако да су средства потребна за операцију сакупљена.

Операција ће бити у Калуги, у Русији, 5. јула, а са Жељком путује његов отац Тихомир Шанта.