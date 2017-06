Наталија Будински на усавршавању у Бриселу

БРИСЕЛ/РУСКИ КРСТУР – Професорка математике у крстурској Школи „Петро Кузмјак“ Наталија Будински од 23. до 25. јуна била је у Бриселу на усавршавању у области СТЕМ образовања, јер је њен пројекат „Лек за математику и математика за лек“ на Конкурсу, од пристиглих 119, изабран међу четири најбоља у овој категорији.

Будински је на Конкурсу учествовала у категорији „Организовање СТЕМ активности са професионалцем“, а у свом пројекту „Лек за математику и математика за лек“ организовала је више активности са мр фармације Љупком Будински, где су ученици могли видети како се математика примењује у фармацији.

-Одлазак у Брисел на усавршавање је била моја награда. Крајем априла био је расписан Конкурс у оквирима „European Schoоl Net Scientix“ пројекта. „European schoolnet“ је европска организација која повезује министарства образовања у 31 европској земљи и води велике пројекте у области образовања. Један од њих је и „Scientix“, који повезује европске наставнике из групе природних наука и промовише активности које унапређују ове предмете – рекла је Будински за Рутенпрес и додала да је у оквирима пројекта био и Конкурс за истицање примера добре праксе у области СТЕМ образовања (комбиновање науке, технологије, инжињерства, математике у образовању).

Из Србије је учествовао и професор Младен Шљивовић из Зајечара.