Нови контракти за безповратни средства польопривреднїком

НОВИ САД – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство мр Вук Радоєвич вчера подписал 58 контракти з реґистрованима польопривреднима ґаздовствами, з хторих 22 контракти за додзельованє безповратних средствох за софинансованє купованя опреми за хладзальнї, машини за пририхтованє овоци и желєняви за тарґовище, опрему за преробок олєяркох и сушарнї за ароматични, присмачково и лїковити рошлїни, а 36 контракти за додзельованє безповратних средствох за опреманє статкарских фармох.

З тей нагоди Вук Радоєвич виявел за медиї же того року за обидва конкурси обезпечени вельо векши средства як прешлого року, та поволал польопривреднїкох най конкурую и надалєй за средства з Покраїнского секретарияту за потримовку аґрарней политики.

Радоєвич наглашел же з остатнїм ребалансом покраїнского буджету предвидзени нови финансийни средства, а же за тоти два конкурси до 31. мая були потрошени шицки видвоєни средства за опреманє статкарских фармох, док з ребалансом обезпечени ище 35 милиони динари. Шицко вєдно, у 2017. року польопривреднїком буду на розполаганю 85 милиони динари за опреманє статкарских фармох.

Тиж так, за конкурс за купованє опреми за хладзальнї, машинох за пририхтованє продуктох за тарґовище и за сушарнї з ребалансом видвоєни нови средства, вєдно 145 милиони динари, а прешлого року то було лєм 38 милиони динари.

Вредносц вчерайших 22-ох подписаних контрактох за купованє опреми за хладзальнї, опреми за преробок олєяркох, машинох за преробок овоци и желєняви за тарґовище и сушарнї коло 70 милиони динари, з учасцу Секретарияту з нєполнима 50 одсто, односно зоз 34 милионами. Найвекше интересованє було за купованє опреми за хладзальнї.

дносц вчера подписаних 36 контрактох за опреманє статкарских фармох векша од 58 милиони динари, дзе Покраїна обезпечела 29 милиони динари. Найвекше интересованє було за купованє опреми за фарми швиньох.