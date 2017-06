За робни резерви жито по 18 динари

БЕОҐРАД – На предкладанє Министерства польопривреди и защити животного штредку, Влада Сербиї утвердзела цену од 18 динари за интервентни одкуп тогорочного роду жита, виявене з Канцелариї за сотруднїцтво з медиями.

Републична дирекция за робни резерви будзе одкупйовац жито домашнього походзеня, хторе муши задоволїц стандарди квалитету, по правилнїку.

Количество и способ дистрибуциї одкупу жита утвердзи Републична дирекция за робни резерви.

Циль того одкупу же би держава зоз законскима мирами реґуловала нєвигодну ситуацию на тарґовищу, поведзене у вияви.