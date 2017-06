Жито слабше плаци як влонї

ДЮРДЬОВ – Штредком прешлого тижня, а тидзень скорей як прешлого року, у дюрдьовским хотаре почала жатва жита. У зависности од файти жита, часци хотара и третированя житарки, розлични и урожай, алє векшином є менши як прешлорочни.

У дюрдьовским хотаре жито того року штреднє плаци коло 33 метери по гольту, за тераз найменши урожай бул коло 20, а найвекши коло 50 метери по гольту и зоз слабшу гектолитерску чежину.

Жито у Дюрдьове одкупюю на штирох местох – у подприємстве за польоприведну продукцию и одкуп „Дьорде Зличич”, у Общей землєдїлскей задруґи „Чуроґ”, Млїну „Суботин” и у „Брамар плус” ДОО Дюрдьов.