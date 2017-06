Перши одкоси жита у керестурским хотаре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 28. юния, у рускокерестурским хотаре спадли перши одкоси жита, а понеже жито нє дозрева єднак, у польопривредних подприємствох оценюю же жатва будзе длугша.

Урожай за тераз од 30 до 39 метери по гольту, на слабших жемох було и 20 метери, алє нагадованє же урожаї буду менши як прешлого року. Вчерайши влага зарна була од 12 до аж 16 одсто.

У Руским Керестуре жито одкупюю „Юарбис”, „НС аґро-инґ”, „Аґрохома” и „Житобачка” и тераз понукаю 16 динари за килограм, з наглашеньом же то нє конєчна цена.

За тераз ше указує же єст надосц малого и дробного зарна жита, хторе ше нє розвило як треба, та одбиток на мено примесох од 2 до 5 одсто. Медзитим, як гваря на одкупних местох, продукователє на добитку кед слово о гектолитерскей вредносци. Стандард за ню 76 ґрами, а того року зарно чежке од 79 до 83 ґрами, та ше по тей основи додава одредзени процент.