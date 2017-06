У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Перша часц нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” пошвецена Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, хтори у Руским Керетуре почина на ютре, а потим и Фестивалу култури и спорту у Медзилаборцох, хтори отримани прешлого викенду, а на нїм госцовали аматере Руского културного центру з Нового Саду.

У другей часци будзе емитовани знїмок представи „Перша журка“, у режиї Ксениї Бодянец, Дзецинскей ґрупи Драмского студия АРТ Дому култури Руски Керестур.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.