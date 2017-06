У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец шестим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” дава информациї о конституованю Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, формовaню Проєктного тиму за апликованє до европских фондох и о нащиви представительки ОЕБС-у у Сербиї Националному совиту Руснацох.

Рубрика „Нашо места” пише о демоґрафскей и популацийней политики у општини Шид, о вигодносцох за вимирйованє длуствох за воду и новим порталу о транспорту у вербаскей општини, а наявени и Волонтерски камп у Руским Керестуре.

Рубрика „Култура и просвита”, медзи иншим, наявює 56. Фестивал рускей култури „Червена ружа” у Керестуре, ту зазначена и промоция двох кнїжкох Татяни Венчеловски у Вербаше, як и госцованє новосадского РКЦ на Фестивалє култури и спорту у Медзилаборцох, у Словацкей.

На „Економиї” текст о законченю жатви ярцу по наших местох, як и о початку роботи фабрики за преробок желєняви и о фамелийним ґаздовстве Семанових у Ґосподїнцох.

„Духовни живот” пише о Школярским дню у Водици, док прейґ бокох рубрики „Людзе, роки, живот” читаче упознаю Ґорана Юрека зоз Шиду, а ту зазначене и стретнуце Грубеньовей фамелиї у Руским Керестуре.

На бокох рубрики „Спорт” огляднуце на закончену першенствену сезону наших фодбалских клубох, а додаток у тим чишлє „Руске слово у швеце”.

Од того числа у „Руским слове” виходзи фельтон „Як (нє) скапал рокенрол” и нова рубрика „Хладок и горуци тепши”.