Под час „Ружи” и Медзинародни турнир у одбойки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час 56. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” на соботу, 1. юлия, у Руским Керестуре будзе и Медзинародни турнир у одбойки, а у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Турнир у одбойки будзе у Спортскей гали, почнє на 10 годзин, а змаганя можу патриц шицки заинтересовани.

Спрам дотерашнїх спознаньох, на Медзинародним турнире у одбойки ше буду змагац екипа з Керестуром побратименого Перечину, з України, з Нового Саду, Дюрдьова, два екипи Керестурцох, а обчекує ше приход и екипи з руских местох у Горватскей.