Видовдански награди и нашим школяром

НОВИ САД – На Петроварадинскей твердинї вчера, 28. юния, городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, вєдно з предсидательом Скупштини Городу Нови Сад Здравком Єлушичом и членом Городскей ради за образованє Владимиром Єличом, уручели Видовданску награду школяром основних и штреднїх школох котри у прешлим школским року посцигли успихи на републичних и медзинародних змаганьох, односно освоєли даєдну награду.

У винчованки успишним школяром городоначалнїк Вучевич гварел же того року додзелєна 691 награда, цо 100 вецей як влонї.

Медзи добитнїками тогорочней Видовданскей награди и Наташа Джуджар з ОШ „Дюра Даничич”, Каролина Гарди и Лука Вуячич з ОШ „Петефи Шандор” з Нового Саду и Страхиня Сакач з ОШ „Михайло Пупин” з Ветернику, котри завжали єдно з трох перших местох на Републичним змаганю з руского язика и язичней култури (27. мая у Руским Керестуре).

Видовданску награду ше додзелює кажди рок, вона и пенєжна, а сума награди завиши од завжатого места на републичним и медзинародним змаганю.